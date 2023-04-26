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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Кастельянос — первый за 75 лет игрок, кому удалось забить четыре мяча «Реалу» в Ла Лиге

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос стал автором исторического достижения.

Жирона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В домашнем матче 31-го тура Ла Лиги против «Реала» (4:2) Кастельянос забил четыре мяча. 24-летний аргентинец, проводящий свой дебютный сезон в Испании, стал первым за 75 лет игроком, кому удалось оформить покер в ворота мадридцев в матче чемпионата.

Последний раз это происходило в декабре 1947 года, когда четыре мяча в ворота «Реала» записал на свой счет нападающий «Реал Овьедо» Эстебан Эччевария.

Также четыре мяча в ворота «Реала» удавалось забить нападающему «Сарагосы» Диего Милито в рамках Кубка Испании в 2006 году и нападающему дортмундской «Боруссии» Роберту Левандовски в рамках Лиги чемпионов в 2013 году.

«Реал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Жирона» расположилась на девятой строчке.

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