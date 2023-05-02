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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» может перейти в азиатскую Лигу чемпионов

«Барселона» рассматривает возможность перехода в Лигу чемпионов АФК на следующий сезон. Об этом сообщает издание Football Espana со ссылкой на Onze.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Это решение может быть принято, если по итогам «дела Негрейры» «Барселону» признают виновной. В этом случае испанскому клубу может грозить отстранение от еврокубков минимум на один сезон.

В настоящий момент руководство каталонцев изучает возможность участия в аналогичном турнире на другом континенте на период возможного бана, в первую очередь в Азии. Также клуб рассматривает возможность участие в чемпионате другой страны на случай если аналогичный сакции будут наложены на клуб в Испании.

В «деле Негрейры» «Барселона» обвиняется по трем статьям: коррупция в спортивном бизнесе, недобросовестное управление клубом и фальсификация документов. Испанская прокуратура обвиняет клуб в оказании влияния на испанских арбитров через выплаты крупных денежных сумм бывшему вице-президенту судейской комиссии Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Среди косвенных доказательств этому служит «судейская аномалия»: в период с 14 февраля 2016 года по 2 марта 2018 года в ворота «Барселоны» в матчах чемпионата Испании не было назначено ни одного пенальти. В этот период каталонцы завоевали два чемпионских титула.

Руководство «Барселоны» отрицает какие-либо обвинения по этому делу, однако в клубе считают, что последствия этого дела могут серьезно отразиться на клубе. Ожидается, что расследование может продлиться еще несколько месяцев.

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