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Месси не верит, что его нынешний клуб может конкурировать с лидерами европейского футбола из-за финансовых ограничений. Он считает, что в следующем сезоне «ПСЖ» будет ограничен в возможностях из-за правил финансового фэйр-плей, что повлияет на качество состава.

Боссы «ПСЖ» были недовольны тем, что Месси не реагировал на предложение клуба о продлении контракта. После того как звездный игрок без разрешения катарских владельцев покинул расположение клуба и отправился в Саудовскую Аравию, «ПСЖ» прекратил попытки продолжить с ним переговоры.

Таким образом, Месси покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона. Сообщается, что он может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где ему готовят «самое большое предложение в истории футбола».