Стала известна причина, по которой Месси решил не оставаться в «ПСЖ»

Месси не верит, что его нынешний клуб может конкурировать с лидерами европейского футбола из-за финансовых ограничений. Он считает, что в следующем сезоне «ПСЖ» будет ограничен в возможностях из-за правил финансового фэйр-плей, что повлияет на качество состава.
Боссы «ПСЖ» были недовольны тем, что Месси не реагировал на предложение клуба о продлении контракта. После того как звездный игрок без разрешения катарских владельцев покинул расположение клуба и отправился в Саудовскую Аравию, «ПСЖ» прекратил попытки продолжить с ним переговоры.
Таким образом, Месси покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона. Сообщается, что он может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где ему готовят «самое большое предложение в истории футбола».
Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года после 18 лет выступлений за «Барселону». За два года аргентинец провел за французский 71 матч, забил 31 мяч и отдал 34 голевые передачи.