Бывший тренер «Зенита» привел «Наполи» к долгожданному чемпионству
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти впервые стал чемпионом Италии. Об этом сообщает Football Italia.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти впервые стал чемпионом Италии. Об этом сообщает Football Italia.
После выездной ничьей с «Удинезе» (1:1) неаполитанский клуб стал недосягаем до соперников и за пять туров до окончания чемпионата завоевал чемпионский титул. Для «Наполи» это первое скудетто за 33 года.
64-летний специалист впервые в карьере стал чемпионом Италии. Кроме того, он стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.
«Проблема тех, кто привык упорно трудиться так, как это делал я, заключается в том, что нам сложно в полной мере насладиться победами. Всегда есть над чем поработать, так что радость мимолетна. Возможность видеть улыбки и радости партенопейцев дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас спине висит целый город… Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.
Возможно, теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство. Поэтому трудно говорить им: да, в прошлом сезоне мы финишировали третьими и боролись за титул.
Это всего третий наш сезон вместе, но на нас давят, от нас хотят побед. Нашей главной целью было сохранения места в Лиге чемпионов. Прошлым летом некоторые протестовали против команды, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны побороться за скудетто, люди пожаловались и посчитали, что я забежал вперед или перешел черту. Но мои слова были о желании выжать максимум из этих игроков, а также о формировании менталитета, позволяющего продолжать в том же духе.
Этот сезон — словно второй тайм. Прошлый сезон также был великолепен, но у нас никогда не было сомнений в том, какова наша цель. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, были здесь, так зачем же я сюда прихожу? Не могу сказать, что мы хотим избежать вылета. Мы должны победить», — сказал главный тренер «Наполи» после завоевания чемпионства.
Лучано Спаллетти известен в России по работе с «Зенитом» в период с 2009 по 2014 год. С петербуржцами он выиграл два чемпионата России, а также Кубок и Суперкубок.
После этого он работал в «Роме» и «Интере», а в 2021 году стал главным тренером «Наполи». Для итальянского специалиста это первая победа в чемпионате не с «Зенитом».