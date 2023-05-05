Бывший тренер «Зенита» привел «Наполи» к долгожданному чемпионству

«Проблема тех, кто привык упорно трудиться так, как это делал я, заключается в том, что нам сложно в полной мере насладиться победами. Всегда есть над чем поработать, так что радость мимолетна. Возможность видеть улыбки и радости партенопейцев дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас спине висит целый город… Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.



Возможно, теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство. Поэтому трудно говорить им: да, в прошлом сезоне мы финишировали третьими и боролись за титул.



Это всего третий наш сезон вместе, но на нас давят, от нас хотят побед. Нашей главной целью было сохранения места в Лиге чемпионов. Прошлым летом некоторые протестовали против команды, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны побороться за скудетто, люди пожаловались и посчитали, что я забежал вперед или перешел черту. Но мои слова были о желании выжать максимум из этих игроков, а также о формировании менталитета, позволяющего продолжать в том же духе.



Этот сезон — словно второй тайм. Прошлый сезон также был великолепен, но у нас никогда не было сомнений в том, какова наша цель. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, были здесь, так зачем же я сюда прихожу? Не могу сказать, что мы хотим избежать вылета. Мы должны победить», — сказал главный тренер «Наполи» после завоевания чемпионства.