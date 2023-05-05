Футбольный клуб «Челси» впервые за 7 лет не сыграет в еврокубках

Отставание «Челси» от шестой строчки турнирной таблицы, которая может дать право сыграть в Лиге Европы в зависимости от исхода Кубка Англии и того, какое место в АПЛ займет «Манчестер Юнайтед», составляет 16 очков. До конца чемпионата у лондонцев есть в запасе пять матчей. Это значит, что команда может набрать максимально 15 очков.