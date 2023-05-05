Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Шальке-04
Футбол. Первый дивизион
6.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
6.05
Енисей
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
6.05
Химки
Динамо
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан
Лацио
Все события
19:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Челси» впервые за 7 лет не сыграет в еврокубках

Команда лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх

Впервые с сезона-2016/2017 клуб не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Отставание «Челси» от шестой строчки турнирной таблицы, которая может дать право сыграть в Лиге Европы в зависимости от исхода Кубка Англии и того, какое место в АПЛ займет «Манчестер Юнайтед», составляет 16 очков. До конца чемпионата у лондонцев есть в запасе пять матчей. Это значит, что команда может набрать максимально 15 очков.

После 34-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, имея 39 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси извинился перед игроками и сотрудниками «ПСЖ»
Суд заключил под стражу троих обвиняемых в деле о нападении на...
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь