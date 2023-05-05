Футбольный клуб «Челси» впервые за 7 лет не сыграет в еврокубках
Команда лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Команда лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Впервые с сезона-2016/2017 клуб не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Отставание «Челси» от шестой строчки турнирной таблицы, которая может дать право сыграть в Лиге Европы в зависимости от исхода Кубка Англии и того, какое место в АПЛ займет «Манчестер Юнайтед», составляет 16 очков. До конца чемпионата у лондонцев есть в запасе пять матчей. Это значит, что команда может набрать максимально 15 очков.
После 34-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, имея 39 очков.