Солигорский «Шахтер» лишен титула чемпиона Беларуси из-за договорных матчей

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В качестве официальной причины названа организация «странных матчей» и финансовое стимулирование других клубов лиги. Речь идет о матче финального, 30-го тура, в котором «Шахтер» обыграл бобруйскую «Белшину» (4:1) и оформил третье чемпионство подряд, обеспечив себе пятиочковый отрыв от минского «Энергетик-БГУ».

С «Шахтера» будут сняты 30 очков, из-за чего он опустится 11-ю строчку в турнирной таблице. Чемпионом Беларуси 2022 года будет признан борисовский БАТЭ, который финишировал третьим.

Под санкции также попали «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Десятки игроков и тренеров будут дисквалифицированы, а с самих клубов также будут сняты очки.