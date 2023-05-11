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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Солигорский «Шахтер» лишен титула чемпиона Беларуси из-за договорных матчей

Солигорский «Шахтер» лишен чемпионского титула в чемпионате Беларуси по футболу 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: соцсети

В качестве официальной причины названа организация «странных матчей» и финансовое стимулирование других клубов лиги. Речь идет о матче финального, 30-го тура, в котором «Шахтер» обыграл бобруйскую «Белшину» (4:1) и оформил третье чемпионство подряд, обеспечив себе пятиочковый отрыв от минского «Энергетик-БГУ».

С «Шахтера» будут сняты 30 очков, из-за чего он опустится 11-ю строчку в турнирной таблице. Чемпионом Беларуси 2022 года будет признан борисовский БАТЭ, который финишировал третьим.

Под санкции также попали «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Десятки игроков и тренеров будут дисквалифицированы, а с самих клубов также будут сняты очки.

Солигорский «Шахтер» выиграл три чемпионата Беларуси подряд — в 2020, 2021 и 2022 годах. После пересмотра результатов БАТЭ станет 16-кратным чемпионом Беларуси и завоюет первый с 2018 года чемпионский титул.

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