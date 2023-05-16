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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат «Арсенала» отменил отпуск, думая, что команда выиграет чемпионство в АПЛ

Фанат футбольного клуба «Арсенал» отменил отпуск, думая, что лондонцы выиграют Английскую Премьер-лигу.

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Источник: AFP 2022

Команда Микеля Артеты занимала первое место на протяжении большей части сезона и даже имела преимущество в восемь очков всего несколько недель назад, но упустила его. Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити».

Один болельщик настолько был уверен в том, что его команда станет чемпионом впервые с 2004 года, что отменил семейный отпуск, чтобы стать свидетелем этого события.

«Около года назад мы с женой забронировали семейный отпуск на острове Маврикий с датой вылета 26 мая. Недавно я узнал, что наша последняя домашняя игра с “Вулверхэмптоном” состоится 28 мая. Мне пришлось отменить наш отпуск. Моя жена в ярости. Слишком боюсь идти домой. Нам лучше выиграть лигу. Молитесь за меня», — написал болельщик в одной из своих соцсетей, чем привлек внимание других пользователей и стал популярным.

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 Фанат «Арсенала» отменил отпуск, думая, что команда выиграет...
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