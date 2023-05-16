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17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в Английской Премьер-лиге

За награду поборются три англичанина, два норвежца и бельгиец.

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Источник: Reuters

Объявлены фамилии претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге по версии болельщиков.

На приз претендуют шесть футболистов: Букайо Сака («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Проголосовать за одного из претендентов можно на сайте riddle.com. Победитель будет объявлен в июне.

Ранее был назван футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Награду с рекордным количеством баллов присудили норвежскому форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

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