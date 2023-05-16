Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в Английской Премьер-лиге

Объявлены фамилии претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге по версии болельщиков.

На приз претендуют шесть футболистов: Букайо Сака («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Проголосовать за одного из претендентов можно на сайте riddle.com. Победитель будет объявлен в июне.