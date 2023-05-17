«Реалу» могут засчитать техническое поражение

«Реал» может получить техническое поражение 0:3 по итогам матча 34 тура Чемпионата Испании с «Хетафе».

Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил отменить замену чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

На 84-й минуте главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо автора единственного гола Марко Асенсио.

В тот момент, когда испанский хавбек покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.

«Хетафе» принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям на отмененную замену мадридцев. Клуб считает, что это не соответствует правилам. Начато разбирательство. Комитет направил жалобу «Реалу», у которого есть три дня на ответ.