«Реалу» могут засчитать техническое поражение
«Хетафе» обжаловал отмененную замену «Реала».
«Хетафе» обжаловал отмененную замену «Реала».
«Реал» может получить техническое поражение 0:3 по итогам матча 34 тура Чемпионата Испании с «Хетафе».
Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил отменить замену чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.
На 84-й минуте главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо автора единственного гола Марко Асенсио.
В тот момент, когда испанский хавбек покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.
«Хетафе» принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям на отмененную замену мадридцев. Клуб считает, что это не соответствует правилам. Начато разбирательство. Комитет направил жалобу «Реалу», у которого есть три дня на ответ.
Если будет принято решение о том, что замена была совершена не по правилам, «Реалу» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Также клуб выплатит штраф от 6 до 9 тысяч евро.