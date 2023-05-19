Стали известны планы «Реала» по обновлению состава этим летом

На следующей неделе президент клуба Флорентино Переса и главный тренер Карло Анчелотти обсудят продления контрактов с игроками и возможные трансферы команды. Несмотря на неудачи в Ла Лиге и Лиге чемпионов, «Реал» не намерен увольнять 63-летнего итальянского специалиста и не сомневается, что он до конца отработает контракт, действующий до 2024 года.

Королевский клуб уже согласовал новые контракты с полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем, а также намерен договориться о новом контракте с защитником Начо Фернандесом и полузащитником Дани Себальосом. С полузащитником Марко Асенсио в Мадриде пока не могут договориться — в АПЛ ему готовы платить больше, чем готов дать «Реал».

«Сливочные» готовы расстаться с защитником Ферланом Менди и больше не рассчитывают на нападающего Мариано Диаса и вингера Эдена Азара. Также «Реал» хочет покинуть украинский вратарь Андрей Лунин, недовольный своим игровым временем в клубе.

«Реал» хочет подписать опытного вратаря, который сможет подменять Тибо Куртуа. Кроме того, клуб хотел бы подписать крайних защитников, двух игроков центра поля и хорошего нападающего, который сможет подменять Карима Бензема.

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В списке приоритетных трансферных целей «Реала» находятся левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, правый защитник «Челси» Рис Джеймс и полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем.

В мадридском клубе нет определенности по кандидатуре нападающего. В их шорт-листе на эту позиции есть Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Виктор Осимхен («Наполи»), Душан Влахович («Ювентус») и Харри Кейн («Тоттенхэм»), но клуб отпугивает высокая стоимость потенциального трансфера. «Реал» надеется, что ближайшей зимой сможет начать переговоры с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе об его переезде в Мадрид на правах свободного агента.