В Испании уволили судью ВАР, из-за которого Винисиус получил красную карточку

Решение было принято Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) по итогам матча 35-го тура Ла Лиги. В конце игры Винисиус Жуниор в ходе конфликта между командами в рукой ударил в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.

Как сообщает источник, именно Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру был продемонстрировано обрезанное видео, в которое вошел только удар Винисиуса. Действия Дуро не попали в видео, что в конечном счете повлияло на принятие решение об удалении игрока. Нападающий «Валенсии» по итогам эпизода остался на поле.

По ходу матча фанаты «Валенсии» также кричали в адрес бразильца «Винисиус, ты обезьяна!». Это девятый официально зафиксированный случай расистских оскорблений в адрес Винисиуса со стороны болельщиков по ходу нынешнего сезона.