Девушку футболиста Жоау Феликса заметили с пилотом Формулы-1
Она прокатилась с Ландо Норрисом на автомобиле.
Она прокатилась с Ландо Норрисом на автомобиле.
Девушку португальского футболиста «Челси» Жоау Феликса Маргариду Корсейру заметили в компании гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, сообщает The Sun.
Маргариду Корсейру сфотографировали за беседой с гонщиком «Формулы-1» и выложили фото в одну из соцсетей. Девушка также прокатилась с Норрисом в одном автомобиле.
Эти фотографии стали предметом бурного обсуждения фанатов в соцсетях. Они призывают Жоау Феликса быть осторожнее со своей девушкой. Многие возмущены и не понимают, как футболист позволил своей возлюбленной такую встречу.
Буквально недавно девушку обвиняли в измене Феликсу с другим португальским футболистом — Педро Порро. СМИ писали, что Порро и Корсейру были замечены целующимися в VIP-зоне ночного клуба. Однако Корсейру опровергла эти утверждения.
«Если бы я хотела кого-то поцеловать, это было бы в клубе, и тем более не в VIP-зоне с этим маленьким балконом на виду у всего заведения», — написала девушка в одной из своих соцсетей.