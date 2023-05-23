Девушку футболиста Жоау Феликса заметили с пилотом Формулы-1

Источник: соцсети

Девушку португальского футболиста «Челси» Жоау Феликса Маргариду Корсейру заметили в компании гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, сообщает The Sun.

Источник: соцсети

Маргариду Корсейру сфотографировали за беседой с гонщиком «Формулы-1» и выложили фото в одну из соцсетей. Девушка также прокатилась с Норрисом в одном автомобиле.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=24ed75cfde7a7674&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239053&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эти фотографии стали предметом бурного обсуждения фанатов в соцсетях. Они призывают Жоау Феликса быть осторожнее со своей девушкой. Многие возмущены и не понимают, как футболист позволил своей возлюбленной такую встречу.

Буквально недавно девушку обвиняли в измене Феликсу с другим португальским футболистом — Педро Порро. СМИ писали, что Порро и Корсейру были замечены целующимися в VIP-зоне ночного клуба. Однако Корсейру опровергла эти утверждения.