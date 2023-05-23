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16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушку футболиста Жоау Феликса заметили с пилотом Формулы-1

Она прокатилась с Ландо Норрисом на автомобиле.

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Источник: соцсети

Девушку португальского футболиста «Челси» Жоау Феликса Маргариду Корсейру заметили в компании гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, сообщает The Sun.

Источник: соцсети

Маргариду Корсейру сфотографировали за беседой с гонщиком «Формулы-1» и выложили фото в одну из соцсетей. Девушка также прокатилась с Норрисом в одном автомобиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти фотографии стали предметом бурного обсуждения фанатов в соцсетях. Они призывают Жоау Феликса быть осторожнее со своей девушкой. Многие возмущены и не понимают, как футболист позволил своей возлюбленной такую встречу.

Буквально недавно девушку обвиняли в измене Феликсу с другим португальским футболистом — Педро Порро. СМИ писали, что Порро и Корсейру были замечены целующимися в VIP-зоне ночного клуба. Однако Корсейру опровергла эти утверждения.

«Если бы я хотела кого-то поцеловать, это было бы в клубе, и тем более не в VIP-зоне с этим маленьким балконом на виду у всего заведения», — написала девушка в одной из своих соцсетей.

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