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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Этому нет оправданий». Салах — о непопадании «Ливерпуля» в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в соцсетях обратился к болельщикам после первого за шесть лет непопадания клуба в Лигу чемпионов.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Ливерпуль» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов после вчерашней победы «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» (4:1) в перенесенном матче 32-го тура АПЛ. Мерсисайдцы не смогут подняться выше пятой позиции и будут играть в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу. Мы — “Ливерпуль”, и квалификация в этот турнир — это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», — написал Салах.

Последний раз «Ливерпуль» играл в Лиге Европы в сезоне 2015/16. Тогда подопечные Юргена Клоппа дошли до финала, где уступили «Севильи» (1:3).

В нынешнем сезоне Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ. Он принял участие во всех 37 матчах команды, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.

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