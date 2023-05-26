«Этому нет оправданий». Салах — о непопадании «Ливерпуля» в ЛЧ

«Ливерпуль» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов после вчерашней победы «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» (4:1) в перенесенном матче 32-го тура АПЛ. Мерсисайдцы не смогут подняться выше пятой позиции и будут играть в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу. Мы — “Ливерпуль”, и квалификация в этот турнир — это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», — написал Салах.