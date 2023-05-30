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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Манчестер Юнайтед» о сезоне: Мы можем быть лучше

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сезоне-2022/23, по итогам которого его команда заняла третье место.

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Источник: Reuters

"Удовлетворены ли мы этим сезоном? Нет. Мы должны играть лучше. У нас есть фундамент, есть база. Но надо прибавлять. В этом сезоне нам осталось провести еще одну игру, и это отличная возможность сделать следующий большой шаг.

В сезоне-2023/24 мы должны повысить требования к себе, чтобы играть еще лучше. Вы знаете, конкуренция в АПЛ очень жесткая, наши соперники тоже прибавят. Поэтому мы должны сделать по крайней мере то же самое, но я не думаю, что и этого будет достаточно.

Нужно стать намного лучше. Мы хотим подняться выше и бороться за топ-2 в следующем сезоне. Поэтому мы должны требовать от себя большего и повышать свой уровень", — приводит слова главного тренера Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» встретится с командой Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 3 июня.

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