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13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» может подписать Месси и отдать в аренду в «Барселону»

«Барселона» совместно с американским клубом «Интер Майами» работает над трансфером Лионеля Месси. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Барселона
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Источник: Reuters

По информации источника, несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии, Месси все еще хочет вернуться в «Барселону». Однако каталонский клуб не может осуществить подписание аргентинца из-за экономических ограничений.

Чтобы обойти финансовые препятствия, «Барселона» хочет оформить сделку через «Интер Майами». При таком варианте Месси подпишет контракт с американским клубом и будет отдан в аренду каталонцам на срок до 18 месяцев.

Этот вариант может быть интересен и самому Месси — так он сможет играть в Европе на высоком уровне до 37 лет и в наилучшей форме подойти к Кубку Америки, который состоится летом 2024 года. С 2025 года аргентинец продолжит карьеру в американской лиге МЛС.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. Его текущий контракт действует до конца июня. Ожидается, что он не будет продлен.

В этом сезоне Месси провел за парижан 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 20 голевых передач.

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