«Ливерпуль» хочет купить сына чемпиона мира и Европы
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. Об этом сообщает L'Equipe.
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Ливерпуль» уже несколько недель работает над трансфером футболиста и уже начал переговоры с его клубом. «Ницца» рассчитывает выручить за 22-летнего футболиста 60 млн евро.
Отмечается, что сам футболист заинтересован в возможности поиграть под руководством Юргена Клоппа. К игроку также проявляют интерес «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Кефрен Тюрам — младший сын бывшего защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).
В этом сезоне Тюрам-младший провел за «Ниццу» 48 матчей, в которых забил два мяча и сделал восемь результативных передач. В марте этого года полузащитник дебютировал за сборную Франции.