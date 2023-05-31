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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» хочет купить сына чемпиона мира и Европы

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. Об этом сообщает L'Equipe.

Ницца
ЛиверпульЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации источника, «Ливерпуль» уже несколько недель работает над трансфером футболиста и уже начал переговоры с его клубом. «Ницца» рассчитывает выручить за 22-летнего футболиста 60 млн евро.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в возможности поиграть под руководством Юргена Клоппа. К игроку также проявляют интерес «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Кефрен Тюрам — младший сын бывшего защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).

В этом сезоне Тюрам-младший провел за «Ниццу» 48 матчей, в которых забил два мяча и сделал восемь результативных передач. В марте этого года полузащитник дебютировал за сборную Франции.

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