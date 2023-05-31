«Ливерпуль» хочет купить сына чемпиона мира и Европы

По информации источника, «Ливерпуль» уже несколько недель работает над трансфером футболиста и уже начал переговоры с его клубом. «Ницца» рассчитывает выручить за 22-летнего футболиста 60 млн евро.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в возможности поиграть под руководством Юргена Клоппа. К игроку также проявляют интерес «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Кефрен Тюрам — младший сын бывшего защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).