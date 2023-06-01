Роналду занял пятое место в списке лучших бомбардиров в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии завершился футбольный сезон. В девятый раз чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» из города Джидда.
В Саудовской Аравии завершился футбольный сезон. В девятый раз чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» из города Джидда.
Подопечные бывшего тренера «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту на пять очков опередили финишировавший вторым «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.
38-летний португалец провел в чемпионате 16 матчей и забил 14 мячей, заняв пятое место в списке лучших бомбардиров. Лучшим голеадором лиги стал марокканец Абдерразак Амдалла из «Аль-Иттихада», забивший 21 мяч в 26 матчах. Вторым стал одноклубник Роналду, бразилец Андерсон Талиска — 20 голов в 23 матчах.
Роналду в своем первом сезоне в арабской стране не смог выиграть ни одного командного титула. Ранее «Аль-Наср» вылетел из Кубка Короля и Суперкубка Саудовской Аравии, покинув оба турнира на стадии полуфинала.
По итогам нынешнего сезона клуб Роналду успешно квалифицировался в отборочный раунд азиатской Лиги чемпионов. Следующий футбольный сезон в Саудовской Аравии начнется в августе.
Роналду перешел в «Аль-Наср» минувшей зимой на правах свободного агента. Саудовский клуб подписал с звездным португальцем контракт до июня 2025 года с рекордной годовой зарплатой в 250 млн евро.