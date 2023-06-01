Роналду занял пятое место в списке лучших бомбардиров в Саудовской Аравии

Подопечные бывшего тренера «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту на пять очков опередили финишировавший вторым «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

38-летний португалец провел в чемпионате 16 матчей и забил 14 мячей, заняв пятое место в списке лучших бомбардиров. Лучшим голеадором лиги стал марокканец Абдерразак Амдалла из «Аль-Иттихада», забивший 21 мяч в 26 матчах. Вторым стал одноклубник Роналду, бразилец Андерсон Талиска — 20 голов в 23 матчах.

Роналду в своем первом сезоне в арабской стране не смог выиграть ни одного командного титула. Ранее «Аль-Наср» вылетел из Кубка Короля и Суперкубка Саудовской Аравии, покинув оба турнира на стадии полуфинала.

По итогам нынешнего сезона клуб Роналду успешно квалифицировался в отборочный раунд азиатской Лиги чемпионов. Следующий футбольный сезон в Саудовской Аравии начнется в августе.