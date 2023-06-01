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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые в клубе АПЛ тренером назначили женщину

Футбольный клуб «Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд главным тренером мужской команды до 18 лет, сообщает Mirror.

БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Sky Sports

Ассистентом Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, который перейдет на работу из клуба «Форест Грин Роверс».

Бедфорд 35 лет, ранее она работала ассистенткой главного тренера женского «Арсенала». Была главным тренером клуба «Лестер» в Женской суперлиге 1 Футбольной ассоциации. Это первый случай, когда женщина стала тренером в клубе Английской Премьер-лиги.

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