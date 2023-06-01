Впервые в клубе АПЛ тренером назначили женщину

Ассистентом Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, который перейдет на работу из клуба «Форест Грин Роверс».

Бедфорд 35 лет, ранее она работала ассистенткой главного тренера женского «Арсенала». Была главным тренером клуба «Лестер» в Женской суперлиге 1 Футбольной ассоциации. Это первый случай, когда женщина стала тренером в клубе Английской Премьер-лиги.