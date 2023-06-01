Более тысячи полицейских будут следить за порядком на финале Кубка Англии
Сотрудники полиции Лондона обеспечат охрану правопорядка во время финального матча Кубка Англии по футболу, который состоится 3 июня.
Сотрудники полиции Лондона обеспечат охрану правопорядка во время финального матча Кубка Англии по футболу, который состоится 3 июня.
Стадион «Уэмбли» примет матч в Лондоне. За трофей будут бороться команды «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Более тысячи полицейских Лондона будут задействованы в охране правопорядка на финале как на территории “Уэмбли”, ключевых транспортных узлах, так и в других районах столицы, где мы ожидаем скопления фанатов», — говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте полиции.
План по обеспечению безопасности во время финала готовили несколько месяцев, в операции задействуют сотрудников контртеррористических подразделений, конную полицию, кинологов и других специалистов. К лондонской полиции также подключатся коллеги из Большого Манчестера.
В день проведения Кубка Англии и накануне ожидаются забастовки рабочих железнодорожных компаний, болельщиков просят продумать маршрут заранее.