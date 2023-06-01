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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Более тысячи полицейских будут следить за порядком на финале Кубка Англии

Сотрудники полиции Лондона обеспечат охрану правопорядка во время финального матча Кубка Англии по футболу, который состоится 3 июня.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Стадион «Уэмбли» примет матч в Лондоне. За трофей будут бороться команды «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Более тысячи полицейских Лондона будут задействованы в охране правопорядка на финале как на территории “Уэмбли”, ключевых транспортных узлах, так и в других районах столицы, где мы ожидаем скопления фанатов», — говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте полиции.

План по обеспечению безопасности во время финала готовили несколько месяцев, в операции задействуют сотрудников контртеррористических подразделений, конную полицию, кинологов и других специалистов. К лондонской полиции также подключатся коллеги из Большого Манчестера.

В день проведения Кубка Англии и накануне ожидаются забастовки рабочих железнодорожных компаний, болельщиков просят продумать маршрут заранее.

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