Бензема отказался от €200 млн и остается в «Реале»
Французский форвард решил отработать оставшийся год контракта.
Французский форвард решил отработать оставшийся год контракта.
Как сообщает Marca, Карим останется в мадридском клубе на один сезон. Он хочет отработать оставшийся год по контракту. Отмечается, что футболист благодарен саудовцам за проявленный интерес, однако он хочет покинуть мадридский клуб «через парадную дверь».
Бензема чувствует, что у него все еще достаточно сил, чтобы провести отличный сезон в Европе. При прежних переговорах с «Реалом» не исключалось дальнейшее продление контракта. В то же время француз допускает, что перейдет в Саудовскую Аравию в будущем. Предложение остается в силе, но возможный трансфер будет перенесен на 2024 год.
Ранее сообщалось, что 35-летний нападающий близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. Спортсмену предлагали контракт на два сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год и освобождением от налогов.