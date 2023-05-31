Футболист Карим Бензема близок к уходу из «Реала»

У 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Спортсмену дают контракт на два сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год и освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030, сообщает AS.