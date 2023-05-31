Футболист Карим Бензема близок к уходу из «Реала»
Французский нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема может покинуть клуб по окончании сезона.
Французский нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема может покинуть клуб по окончании сезона.
У 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Спортсмену дают контракт на два сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год и освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030, сообщает AS.
Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 23 матча, в которых забил 18 голов и сделал три результативные передачи. Также нападающий дошел с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.