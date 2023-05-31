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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Карим Бензема близок к уходу из «Реала»

Французский нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема может покинуть клуб по окончании сезона.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

У 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Спортсмену дают контракт на два сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год и освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030, сообщает AS.

Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 23 матча, в которых забил 18 голов и сделал три результативные передачи. Также нападающий дошел с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.

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