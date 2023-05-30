Анчелотти сомневается, что останется в «Реале» на следующий сезон

Согласно информации источника, несмотря на публичные заявления о поддержке Анчелотти со стороны руководства «Реала», в частных разговорах президент клуба Флорентино Перес неоднозначно выражает свою позицию, что вызывает у тренерского штаба неуверенность и раздражение.

Из-за этого Анчелотти и его помощники не имеют полного понимания планов клуба относительно их будущего и описывают обстановку как «странную». Также у 63-летнего итальянца есть опасения по поводу ближайшей трансферной кампании. В тренерском штабе сомневаются, что этим летом руководство готово тратить значительные средства на укрепление состава.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. В чемпионате Испании мадридский клуб занимает второе место, перед заключительным туром опережая «Атлетико» на один балл. Также королевский клуб завоевал Кубок Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.