Осимхен — первый игрок из Африки, ставший лучшим бомбардиром серии А

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал первым африканским игроком за 125-летнюю историю итальянского высшего дивизиона, выигравшим «Золотую бутсу», сообщает Squawka.

Второе место в списке бомбардиров занял Лаутаро Мартинес из «Интера» — у него 21 гол за 38 матчей.

Наибольшее количество голевых передач в Серии А отдал Хвича Кварацхелия. В дебютном сезоне в составе «Наполи» он ассистировал партнерам 10 раз.