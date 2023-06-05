Осимхен — первый игрок из Африки, ставший лучшим бомбардиром серии А
Форвард «Наполи» забил 26 голов за 32 игры в чемпионате.
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Форвард «Наполи» забил 26 голов за 32 игры в чемпионате.
Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал первым африканским игроком за 125-летнюю историю итальянского высшего дивизиона, выигравшим «Золотую бутсу», сообщает Squawka.
Второе место в списке бомбардиров занял Лаутаро Мартинес из «Интера» — у него 21 гол за 38 матчей.
Наибольшее количество голевых передач в Серии А отдал Хвича Кварацхелия. В дебютном сезоне в составе «Наполи» он ассистировал партнерам 10 раз.
«Наполи» занял первое место в чемпионате Италии-2022/23, команда набрала 90 очков, опередив серебряных призеров из «Лацио» на 16 очков.