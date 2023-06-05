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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Осимхен — первый игрок из Африки, ставший лучшим бомбардиром серии А

Форвард «Наполи» забил 26 голов за 32 игры в чемпионате.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен стал первым африканским игроком за 125-летнюю историю итальянского высшего дивизиона, выигравшим «Золотую бутсу», сообщает Squawka.

Второе место в списке бомбардиров занял Лаутаро Мартинес из «Интера» — у него 21 гол за 38 матчей.

Наибольшее количество голевых передач в Серии А отдал Хвича Кварацхелия. В дебютном сезоне в составе «Наполи» он ассистировал партнерам 10 раз.

«Наполи» занял первое место в чемпионате Италии-2022/23, команда набрала 90 очков, опередив серебряных призеров из «Лацио» на 16 очков.

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