Ибрагимович рассказал, чем займется после завершения карьеры

«Мое будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всем, что я сделал. Подожду, пока все успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций… Я не думаю, что уйду из футбола. Посмотрим, в какой роли я могу остаться», — сказал Ибрагимович.