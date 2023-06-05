Ибрагимович рассказал, чем займется после завершения карьеры
Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился планами на будущее после завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает журналист Гийом Майяр-Пачини.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился планами на будущее после завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает журналист Гийом Майяр-Пачини.
В воскресенье, 4 июня, 41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Это случилось после матча 38-го тура Серии А между «Миланом» и «Вероной» (3:1).
«Мое будущее? Сейчас я просто хочу наслаждаться. Не хочу торопиться с решением, мне нужно подумать обо всем, что я сделал. Подожду, пока все успокоится, сейчас у меня слишком много эмоций… Я не думаю, что уйду из футбола. Посмотрим, в какой роли я могу остаться», — сказал Ибрагимович.
Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1999 году. Футболист выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». На клубном уровне он провел 827 матчей, в которых забил 496 голов и отдал 204 голевые передачи.
Златан пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. В общей сложности Ибрагимович на клубном уровне завоевал 32 титула.