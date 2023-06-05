Возвращение Месси для «Барселоны» становится реальнее

Каталонский клуб сумел сократить зарплатную ведомость более чем на 40 миллионов евро. Эта сумма больше, чем ожидали в клубе по плану, который предусматривал подписание Месси на правах свободного агента. Теперь 37-летний футболист, который объявил об уходе из «ПСЖ», сможет спокойно вернуться в команду, где начал свою карьеру.
Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с «ПСЖ» он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.