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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Возвращение Месси для «Барселоны» становится реальнее

Ла Лига одобрила «план жизнеспособности», который предоставила «Барселона». Клуб сумел существенно сократить зарплатную ведомость, поэтому теперь сможет подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Relevo.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Каталонский клуб сумел сократить зарплатную ведомость более чем на 40 миллионов евро. Эта сумма больше, чем ожидали в клубе по плану, который предусматривал подписание Месси на правах свободного агента. Теперь 37-летний футболист, который объявил об уходе из «ПСЖ», сможет спокойно вернуться в команду, где начал свою карьеру.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с «ПСЖ» он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

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