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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец Месси встретился с президентом «Барселоны»

Хорхе Месси и президент испанского клуба Жоан Лапорта провели встречу, сообщает журналист Тони Хуанмарти на своей странице в одной из соцсетей.

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Источник: Reuters

«Месси хочет вернуться в “Барселону”, и я бы хотел, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен», — сказал отец футболиста.

3 июня французский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании нынешнего сезона, аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года.

Лео играл за «Барселону» с 2003 по 2021 годы, в ее составе нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил «Золотой мяч» — награду вручают лучшему игроку года.

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