Отец Месси встретился с президентом «Барселоны»

«Месси хочет вернуться в “Барселону”, и я бы хотел, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен», — сказал отец футболиста.

Лео играл за «Барселону» с 2003 по 2021 годы, в ее составе нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил «Золотой мяч» — награду вручают лучшему игроку года.