Модрич решил не ехать в Саудовскую Аравию и продлил контракт с «Реалом»

По информации источника, новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до конца июня 2024 года. Таким образом, Модрич продолжит играть за «Реал» и не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагали трехлетний контракт на 120 млн евро.

Ранее нападающий Карим Бензема, который выступал за мадридский клуб с 2009 года, согласился перебраться в чемпионат Саудовской Аравии и подписал трехлетний контракт с действующим чемпионом «Аль-Иттихадом». Сообщалось, что за три года Бензема сможет заработать 600 млн евро.