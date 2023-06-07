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09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич решил не ехать в Саудовскую Аравию и продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подписал с мадридским клубом новый контракт. Об этом сообщает Хорватское информационное агентство (HINA).

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации источника, новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до конца июня 2024 года. Таким образом, Модрич продолжит играть за «Реал» и не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, где ему предлагали трехлетний контракт на 120 млн евро.

Ранее нападающий Карим Бензема, который выступал за мадридский клуб с 2009 года, согласился перебраться в чемпионат Саудовской Аравии и подписал трехлетний контракт с действующим чемпионом «Аль-Иттихадом». Сообщалось, что за три года Бензема сможет заработать 600 млн евро.

Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В сезоне 2022/23 хорват провел за королевский клуб 51 матч, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

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