Карим Бензема трогательно попрощался с мадридским «Реалом»
Французский нападающий Карим Бензема произнес трогательную речь на прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из мадридского «Реала». Об этом сообщает Madrid Unversal.
Французский нападающий Карим Бензема произнес трогательную речь на прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из мадридского «Реала». Об этом сообщает Madrid Unversal.
Действующий обладатель «Золотого мяча» продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттихад».
«Мне тяжело говорить. Большое спасибо мадридскому “Реалу”. Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду “Реал”, потому что это лучший клуб в мире и в истории. “Реал” всегда будет моей семьtй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» — сказал Бензема.
Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. За королевский клуб француз провел 648 матчей, в которых забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач. Всего в составе «Реала» Бензема выиграл 25 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов и четыре титула чемпионов Ла Лиги.