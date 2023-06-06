Карим Бензема трогательно попрощался с мадридским «Реалом»

«Мне тяжело говорить. Большое спасибо мадридскому “Реалу”. Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду “Реал”, потому что это лучший клуб в мире и в истории. “Реал” всегда будет моей семьtй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» — сказал Бензема.