Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

По информации источника, Бензема подписал контракт до 2025 года с опцией продления на один сезон. Ранее сообщалось, что действующему обладателю «Золотого мяча» предлагали зарплату 200 млн евро в год.

Официально о подписании нападающего будет объявлено в ближайшее время. Для 35-летнего француза «Аль-Иттихад» станет третьим клубом в карьере.

Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. За королевский клуб француз провел 648 матчей, в которых забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач. Всего в составе «Реала» Бензема выиграл 25 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов и четыре титула чемпионов Ла Лиги.