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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

По информации источника, Бензема подписал контракт до 2025 года с опцией продления на один сезон. Ранее сообщалось, что действующему обладателю «Золотого мяча» предлагали зарплату 200 млн евро в год.

Официально о подписании нападающего будет объявлено в ближайшее время. Для 35-летнего француза «Аль-Иттихад» станет третьим клубом в карьере.

Бензема выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. За королевский клуб француз провел 648 матчей, в которых забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач. Всего в составе «Реала» Бензема выиграл 25 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов и четыре титула чемпионов Ла Лиги.

«Аль-Иттихад» является старейшим и вторым самым титулованным клубом Саудовской Аравии. По итогам сезона клуб из Джидды стал чемпионом страны, опередив на пять очков «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду — бывший одноклубник Бензема по «Реалу».

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