Жозе Моуриньо получил крупное предложение из Саудовской Аравии

По информации источника, 60-летний португальский специалист не намерен покидать клуб этим летом и планирует остаться в Риме. Сейчас Моуриньо прорабатывает с руководством «Ромы» план по укреплению состава в ближайшее межсезонье. Главный тренер хочет видеть в команде защитника «Айнтрахта» Обит Эвана Н'Дику и полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.