Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Все события
10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Жозе Моуриньо получил крупное предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Рома
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, 60-летний португальский специалист не намерен покидать клуб этим летом и планирует остаться в Риме. Сейчас Моуриньо прорабатывает с руководством «Ромы» план по укреплению состава в ближайшее межсезонье. Главный тренер хочет видеть в команде защитника «Айнтрахта» Обит Эвана Н'Дику и полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.

Моуриньо возглавляет «Рому» с 2021 года. В этом сезоне португалец занял с «Ромой» шестое место в чемпионате Италии, дошел до четвертьфинала Кубка Италии и вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Севилье» (1:1, 1:4 — по пенальти).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Генменеджер «Филадельфии» назвал непростым решение об обмене Проворова
Организаторы «Ролан Гаррос» разрезали флаг Украины перед матчем...
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь