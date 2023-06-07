Жозе Моуриньо получил крупное предложение из Саудовской Аравии
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Рома
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, 60-летний португальский специалист не намерен покидать клуб этим летом и планирует остаться в Риме. Сейчас Моуриньо прорабатывает с руководством «Ромы» план по укреплению состава в ближайшее межсезонье. Главный тренер хочет видеть в команде защитника «Айнтрахта» Обит Эвана Н'Дику и полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.
Моуриньо возглавляет «Рому» с 2021 года. В этом сезоне португалец занял с «Ромой» шестое место в чемпионате Италии, дошел до четвертьфинала Кубка Италии и вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Севилье» (1:1, 1:4 — по пенальти).