«Реал» договорился о трансфере Беллингема за 100 млн евро
Футбольный клуб «Реал Мадрид» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в одной из своих соцсетей.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в одной из своих соцсетей.
Эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в 100 миллионов евро.
Для завершения сделки футболисту нужно пройти медосмотр. Он сделает это уже в ближайшие дни.
19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии. В них он забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Беллингем перешел в «Боруссию» из английского «Бирмингема» в 2020 году. В начале января он был признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).