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17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» договорился о трансфере Беллингема за 100 млн евро

Футбольный клуб «Реал Мадрид» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в одной из своих соцсетей.

Реал
Боруссия Д
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Источник: Reuters

Эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в 100 миллионов евро.

Для завершения сделки футболисту нужно пройти медосмотр. Он сделает это уже в ближайшие дни.

19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии. В них он забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Беллингем перешел в «Боруссию» из английского «Бирмингема» в 2020 году. В начале января он был признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

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