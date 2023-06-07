«Реал» договорился о трансфере Беллингема за 100 млн евро

Эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в 100 миллионов евро.

Для завершения сделки футболисту нужно пройти медосмотр. Он сделает это уже в ближайшие дни.

19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии. В них он забил восемь голов и сделал пять результативных передач.