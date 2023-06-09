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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига»

Конрад Лаймер перешел в мюнхенский клуб на бесплатной основе.

Бавария
РБ ЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Бавария» и Конрад Лаймер подписали контракт до 2027 года.

26-летний полузащитник сборной Австрии переходит в мюнхенский клуб свободным агентом по истечении срока контракта с «Лейпцигом».

Лаймер перешел в «РБ Лейпциг» летом 2017 года. За клуб он провел 190 матчей, забил 15 голов и дважды выиграл Кубок Германии.

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