«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига»
Конрад Лаймер перешел в мюнхенский клуб на бесплатной основе.
Бавария
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Конрад Лаймер перешел в мюнхенский клуб на бесплатной основе.
«Бавария» и Конрад Лаймер подписали контракт до 2027 года.
26-летний полузащитник сборной Австрии переходит в мюнхенский клуб свободным агентом по истечении срока контракта с «Лейпцигом».
Лаймер перешел в «РБ Лейпциг» летом 2017 года. За клуб он провел 190 матчей, забил 15 голов и дважды выиграл Кубок Германии.