СМИ: Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, несколько недель назад «ПСЖ» предложил Зидану возглавить команду в следующем сезоне, но француз отклонил предложение. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» планировал сделать Зидана одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Также сообщается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш встретился в Париже с представителем экс-тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. На встрече обсуждались детали возможного сотрудничества с немецким специалистом.

Кроме того, «ПСЖ» рассматривает кандидатуры экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике и Хаби Алонсо, работающего с «Байером».