Хави просит 12 млн евро в год за контракт с «Барселоной»
Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави хочет 12 миллионов евро в год за продление контракта с командой, сообщает Cadena SER.
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Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави хочет 12 миллионов евро в год за продление контракта с командой, сообщает Cadena SER.
Хави во время переговоров просит в общей сложности 30 миллионов евро для себя и тренерского штаба. На текущий момент позиции тренера и «Барселоны» по денежному вопросу «очень далеки друг от друга».
43-летний специалист заявил, что счастлив находиться в «Барселоне». За основную команду он выступал в качестве футболиста с 1998 по 2015 год.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его действующий контракт с каталонским клубом истекает в конце июня 2024 года. В сезоне 2022/23 он привел команду к чемпионству в Ла Лиге.