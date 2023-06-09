Хави просит 12 млн евро в год за контракт с «Барселоной»

Хави во время переговоров просит в общей сложности 30 миллионов евро для себя и тренерского штаба. На текущий момент позиции тренера и «Барселоны» по денежному вопросу «очень далеки друг от друга».

43-летний специалист заявил, что счастлив находиться в «Барселоне». За основную команду он выступал в качестве футболиста с 1998 по 2015 год.