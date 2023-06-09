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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави просит 12 млн евро в год за контракт с «Барселоной»

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави хочет 12 миллионов евро в год за продление контракта с командой, сообщает Cadena SER.

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Источник: Reuters

Хави во время переговоров просит в общей сложности 30 миллионов евро для себя и тренерского штаба. На текущий момент позиции тренера и «Барселоны» по денежному вопросу «очень далеки друг от друга».

43-летний специалист заявил, что счастлив находиться в «Барселоне». За основную команду он выступал в качестве футболиста с 1998 по 2015 год.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его действующий контракт с каталонским клубом истекает в конце июня 2024 года. В сезоне 2022/23 он привел команду к чемпионству в Ла Лиге.

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