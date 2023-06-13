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20:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидер украинской сборной покинул свой клуб

Футболист Андрей Ярмоленко официально покинул клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.

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Источник: Reuters

33-летний полузащитник покинул «Аль-Айн», в который перешел в июле 2022 года.

Контракт футболиста был рассчитан на один год. Ярмоленко сыграл за «Аль-Айн» 28 матчей, забил 12 голов и отметился 4 голевыми передачами.

Вместе с командой украинский футболист завоевал серебрянные медали чемпионата ОАЭ.
Ярмоленко провел 113 матчей за сборную Украины, забил 45 голов.

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