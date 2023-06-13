Лидер украинской сборной покинул свой клуб

33-летний полузащитник покинул «Аль-Айн», в который перешел в июле 2022 года.

Контракт футболиста был рассчитан на один год. Ярмоленко сыграл за «Аль-Айн» 28 матчей, забил 12 голов и отметился 4 голевыми передачами.