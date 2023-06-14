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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» сократила платежную ведомость на 126 млн евро

«Барселона» за минувший сезон сократила свою платежную ведомость с 656 до 530 млн евро. Об этом сообщает издание Sport.es.

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Источник: Reuters

Снижение трат произошло благодаря уходу из клуба защитников Жерара Пике и Жорди Альбы, полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Мемфиса Депая. Также каталонцы окончательно ликвидировали финансовые обязательства перед футболистами, который были взяты клубом во время пандемии. Эти меры позволили «Барселоне» сократить расходы на зарплаты на 126 млн евро.

До начала следующего сезона каталонцы намерены снизить платежку еще на 50 млн евро. «Барселона» намерена расстаться с игроками, которые были арендованы другими клубами. В этом списке находятся защитники Клеман Лангле («Тоттенхэм»), Самюэль Умтити («Лечче»), Серджиньо Дест («Милан»), а также полузащитник Алекс Кольядо («Эльче») и вингер Густаво Майя («Валенсия Б»).

Также планируется сократить расходы на другие спортивные клубы, которые выступают под названием «Барселона». В их число входят женская футбольная, баскетбольная, гандбольная и футзальная команды, содержание которых обходится «Барселоне» в 90 млн евро.

По итогам завершившегося сезона «Барселона» досрочно завоевала 27-й чемпионский титул в Ла Лиге, а также стала обладателем Суперкубка Испании.

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