«Реал Мадрид» представил новый комплект домашней формы

«Белый цвет сочетается с золотым и темно-синим в деталях adidas на плечах и шее. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу “¡Hala Madrid!” в области шеи. Традиционный белый цвет сочетается с золотыми полосками adidas на плечах, а детали на V-образном вырезе и на рукавах сочетаются с темно-синим и золотым. Футболки изготовлены из переработанных материалов и оснащены технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игроки сохраняли прохладу во время матчей», — написано в заявлении клуба.