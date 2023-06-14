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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал Мадрид» представил новый комплект домашней формы

Мадридский «Реал» на официальном сайте представил новый комплект домашней формы на сезон-2023/2024.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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«Белый цвет сочетается с золотым и темно-синим в деталях adidas на плечах и шее. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу “¡Hala Madrid!” в области шеи. Традиционный белый цвет сочетается с золотыми полосками adidas на плечах, а детали на V-образном вырезе и на рукавах сочетаются с темно-синим и золотым. Футболки изготовлены из переработанных материалов и оснащены технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игроки сохраняли прохладу во время матчей», — написано в заявлении клуба.

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