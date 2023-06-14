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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Беллингем завершил переход в «Реал Мадрид»

Английский полузащитник Джуд Беллингем завершил переход в футбольный клуб «Реал Мадрид», сообщает пресс-служба испанцев.

Реал
Боруссия Д
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Источник: Reuters

Мадридский «Реал» подтвердил переход 19-летнего полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Игрок подписал контракт до лета 2029 года. Ранее «Боруссия» сообщала, что за Беллингема мадридцы заплатят 103 миллиона евро плюс бонусы, которые могут составить почти 31 миллион евро.

К «Боруссии» Беллингем присоединился в 2020 году. Он перешел туда из английского клуба «Бирмингем Сити». За три проведенных сезона в Германии англичанин отыграл 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.

15 июня, состоится презентация футболиста в качестве нового игрока «Реала».

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