СМИ: Перес регулярно общается с окружением Мбаппе

Как сообщает ESPN, президент «Реала» Флорентино Перес регулярно контактирует с окружением форварда. Совсем недавно стороны вновь встречались по данному вопросу.

По сведениям источника, мадридцы готовы сделать предложение о покупке форварда уже этим летом, а не ждать следующего, когда француз станет свободным агентом. Сам игрок тоже предпочитает испанский клуб другим вариантам.