СМИ: Перес регулярно общается с окружением Мбаппе
«Реал» этим летом может подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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«Реал» этим летом может подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Как сообщает ESPN, президент «Реала» Флорентино Перес регулярно контактирует с окружением форварда. Совсем недавно стороны вновь встречались по данному вопросу.
По сведениям источника, мадридцы готовы сделать предложение о покупке форварда уже этим летом, а не ждать следующего, когда француз станет свободным агентом. Сам игрок тоже предпочитает испанский клуб другим вариантам.
Согласно источнику, парижский клуб готов продать Мбаппе за 150 миллионов евро, так как через год заканчивается его контракт с «ПСЖ».