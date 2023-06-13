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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Руководство «ПСЖ» раздражено из-за письма Мбаппе по поводу будущего в клубе

«ПСЖ» недовольно письмом нападающего Килиана Мбаппе о том, что он не будет продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

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Источник: Reuters

Отмечается, что «ПСЖ» был удивлен временем, которое Мбаппе выбрал, чтобы сообщить о своем решении. У клуба есть план действий на случай, если французский форвард уйдет в ближайшее время.

«ПСЖ» не ожидал утечки информации, поскольку переговоры продолжались.

Ранее сообщалось, что нападающий отправил официальное письмо в клуб, где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе истекает по окончании сезона 2023/24.

В сезоне-2022/23 футболист провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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