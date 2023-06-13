«ПСЖ» выставил Килиана Мбаппе на продажу

Ранее стало известно, что 24-летний француз проинформировал клуб, что ни при каких обстоятельствах не активирует опцию продления контракта еще на один сезон (2024−25). Поэтому «ПСЖ» решил выставить Мбаппе на продажу, чтобы игрок не ушел бесплатно. Ближайшей зимой футболист сможет вести переговоры с другими командами и покинуть клуб на правах свободного агента летом 2024-го.

Журналист Cadena SER Ману Карреньо сообщает, что «ПСЖ» планирует продать Мбаппе уже этим летом. При этом клуб не собирается продавать игрока в мадридский «Реал». Ранее Мбаппе неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру именно в этом клубе.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму Transfermarkt сейчас оценивает рыночную стоимость нападающего.