«ПСЖ» выставил Килиана Мбаппе на продажу
«Пари Сен-Жермен» выставил на трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт.
«Пари Сен-Жермен» выставил на трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт.
Ранее стало известно, что 24-летний француз проинформировал клуб, что ни при каких обстоятельствах не активирует опцию продления контракта еще на один сезон (2024−25). Поэтому «ПСЖ» решил выставить Мбаппе на продажу, чтобы игрок не ушел бесплатно. Ближайшей зимой футболист сможет вести переговоры с другими командами и покинуть клуб на правах свободного агента летом 2024-го.
Журналист Cadena SER Ману Карреньо сообщает, что «ПСЖ» планирует продать Мбаппе уже этим летом. При этом клуб не собирается продавать игрока в мадридский «Реал». Ранее Мбаппе неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру именно в этом клубе.
«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму Transfermarkt сейчас оценивает рыночную стоимость нападающего.
За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона чемпион мира 2018 года в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.