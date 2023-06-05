Мбаппе: ничего не жду от «ПСЖ» в следующем сезоне
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от своей команды в следующем сезоне. Об этом сообщает RMC Sport.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от своей команды в следующем сезоне. Об этом сообщает RMC Sport.
«Чего ожидаю от “ПСЖ” в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол. У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не моё дело», — сказал Мбаппе.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/24. Ранее сообщалось, что 24-летний француз не собирается активировать опцию продления контракта до конца сезона 2024/25, чтобы перейти в мадридский «Реал».
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В завершившимся сезоне 24-летний француз провел за парижский клуб 43 матча, в которых забил 41 мяч и сделал 10 голевых передач. По итогам сезона Мбаппе в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата Франции.