Мбаппе: ничего не жду от «ПСЖ» в следующем сезоне

«Чего ожидаю от “ПСЖ” в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол. У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не моё дело», — сказал Мбаппе.