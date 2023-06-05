Стали известны подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что звездный нападающий не собирается активировать опцию продления контракта до конца сезона 2024/25, чтобы перейти в мадридский «Реал». Мбаппе станет доступен для переговоров с другими клубами ближайшей зимой — за полгода до истечения контракта с парижским клубом.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За шесть сезонов в составе парижан он провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам сезона Мбаппе в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата Франции.