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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны подробности возможного трансфера Мбаппе в «Реал»

Мадридский «Реал» не собирается вступать c «ПСЖ» в переговоры по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации источника, 24-летний француз все еще является главной трансферной целью «Реала», однако в мадридском клубе намерены заполучить нападающего в статусе свободного агента.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что звездный нападающий не собирается активировать опцию продления контракта до конца сезона 2024/25, чтобы перейти в мадридский «Реал». Мбаппе станет доступен для переговоров с другими клубами ближайшей зимой — за полгода до истечения контракта с парижским клубом.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За шесть сезонов в составе парижан он провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам сезона Мбаппе в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата Франции.

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