Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе заявил, что не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не обсуждал с футбольным клубом вопрос продления текущего соглашения. Об этом Мбаппе заявил агентству AFP.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ. Правление клуба 15 июля 2022 года было проинформировано о моем решении не продлевать соглашение после 2024 года. Письмо, которое я отправил, лишь подтверждает то, что было сказано ранее устно», — говорится в заявлении футболиста.

24-летний футболист выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. На турнире 2022 года в Катаре французы проиграли аргентинцам в серии пенальти.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мбаппе заявил, что не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»
Девять человек ранили во время празднования чемпионства «Денвер Наггетс»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь