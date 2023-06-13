Мбаппе заявил, что не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

«Я никогда не обсуждал продление контракта с ПСЖ. Правление клуба 15 июля 2022 года было проинформировано о моем решении не продлевать соглашение после 2024 года. Письмо, которое я отправил, лишь подтверждает то, что было сказано ранее устно», — говорится в заявлении футболиста.

24-летний футболист выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. На турнире 2022 года в Катаре французы проиграли аргентинцам в серии пенальти.