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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Амстердамский «Аякс» назвал имя нового главного тренера

Морис Стейн назначен на должность главного тренера амстердамского «Аякса».

Аякс
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Источник: Photo Ajax / Bastiaan Heus

Бывший наставник «Спарты» (Роттердам) Морис Стейн назначен на должность главного тренера амстердамского «Аякса», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 49-летним специалистом подписан до 2026 года.

После того, как летом 2022 года из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» ушел Эрик Тен Хаг, нидерландский гранд возглавляли два специалиста: Альфред Схредер и Джон Хейтинга. «Аякс» в сезоне-2022/2023 занял третье место и остался без путевки в Лигу чемпионов. После чего руководство клуба приняло решение о назначении нового специалиста на пост главного тренера.

Морис Стейн руководил роттердамской «Спартой» с апреля 2022 года. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/2023. Это лучший результат роттердамского клуба с сезона 1995/96.

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