Амстердамский «Аякс» назвал имя нового главного тренера

После того, как летом 2022 года из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» ушел Эрик Тен Хаг, нидерландский гранд возглавляли два специалиста: Альфред Схредер и Джон Хейтинга. «Аякс» в сезоне-2022/2023 занял третье место и остался без путевки в Лигу чемпионов. После чего руководство клуба приняло решение о назначении нового специалиста на пост главного тренера.