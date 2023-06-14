Амстердамский «Аякс» назвал имя нового главного тренера
Морис Стейн назначен на должность главного тренера амстердамского «Аякса».
Морис Стейн назначен на должность главного тренера амстердамского «Аякса».
Бывший наставник «Спарты» (Роттердам) Морис Стейн назначен на должность главного тренера амстердамского «Аякса», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 49-летним специалистом подписан до 2026 года.
После того, как летом 2022 года из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» ушел Эрик Тен Хаг, нидерландский гранд возглавляли два специалиста: Альфред Схредер и Джон Хейтинга. «Аякс» в сезоне-2022/2023 занял третье место и остался без путевки в Лигу чемпионов. После чего руководство клуба приняло решение о назначении нового специалиста на пост главного тренера.
Морис Стейн руководил роттердамской «Спартой» с апреля 2022 года. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/2023. Это лучший результат роттердамского клуба с сезона 1995/96.