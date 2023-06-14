Игрок «Реала»: об уходе Бензема футболисты узнали из СМИ

Начо признался, что обладатель «Золотого мяча» нападающий Карим Бензема не говорил одноклубникам об уходе из команды, а о прекращении его сотрудничества с мадридским футбольным клубом они узнали из СМИ.

«Он ничего не сказал нам лично, он не сказал команде. Мы были в сомнении. Новости вышли, и мы обо всем узнали. Он не собрал всю команду в раздевалке. Но он очень замкнутый человек. Он держит вещи в секрете. Я хорошо знаю Карима, он поступил в своем стиле», — цитирует Начо Le Parisien.

В начале июня Карим Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».