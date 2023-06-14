Игрок «Реала»: об уходе Бензема футболисты узнали из СМИ
Футболист «Реала» Начо поделился подробностями ухода французского форварда из мадридского клуба.
Футболист «Реала» Начо поделился подробностями ухода французского форварда из мадридского клуба.
Начо признался, что обладатель «Золотого мяча» нападающий Карим Бензема не говорил одноклубникам об уходе из команды, а о прекращении его сотрудничества с мадридским футбольным клубом они узнали из СМИ.
«Он ничего не сказал нам лично, он не сказал команде. Мы были в сомнении. Новости вышли, и мы обо всем узнали. Он не собрал всю команду в раздевалке. Но он очень замкнутый человек. Он держит вещи в секрете. Я хорошо знаю Карима, он поступил в своем стиле», — цитирует Начо Le Parisien.
В начале июня Карим Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».
Бензема перешел в «Реал» в 2009 году из французского «Лиона». В составе мадридского клуба он стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В октябре 2022 года форвард впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».