«Валенсия» недовольна словами игрока «Реала» о фанатах-расистах

«Футбольный клуб “Валенсия” сожалеет и категорически отрицает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, который утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские песнопения.

Такие заявления являются серьезной ложью, которая способствует совершенно несправедливой стигматизации таких образцовых фанатов, как у «Валенсии».

Как и в случае с тренером Карло Анчелотти, который извинился за свои слова после матча, мы просим Родриго также принести извинения. «Валенсия» оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты чести нашего клуба и болельщиков. Футболисты должны понимать ответственность, делая такие заявления.

Также мы хотим еще раз подтвердить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия, и мы демонстрируем это, пожизненно отстранив троих болельщиков, причастных к этому прискорбному инциденту. Нет сомнений в нашей борьбе и приверженности искоренению этого социального зла.