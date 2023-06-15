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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Валенсия» недовольна словами игрока «Реала» о фанатах-расистах

«Валенсия» сделала заявление о словах форварда мадридского «Реала» Родриго Гоэса, который высказался о расизме, якобы исходящим от болельщиков «летучих мышей».

Валенсия
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Источник: Reuters

«Футбольный клуб “Валенсия” сожалеет и категорически отрицает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, который утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские песнопения.

Такие заявления являются серьезной ложью, которая способствует совершенно несправедливой стигматизации таких образцовых фанатов, как у «Валенсии».

Как и в случае с тренером Карло Анчелотти, который извинился за свои слова после матча, мы просим Родриго также принести извинения. «Валенсия» оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты чести нашего клуба и болельщиков. Футболисты должны понимать ответственность, делая такие заявления.

Также мы хотим еще раз подтвердить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия, и мы демонстрируем это, пожизненно отстранив троих болельщиков, причастных к этому прискорбному инциденту. Нет сомнений в нашей борьбе и приверженности искоренению этого социального зла.

Мы еще раз призываем к максимальному уважению к нашим фанатам и требуем не подвергать их нападкам с помощью ложной информации и мистификаций«, — говорится в заявлении“Валенсии”.

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