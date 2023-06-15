«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Райса
Футбольный клуб «Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса, сообщает The Guardian. Лондонский клуб предложил «Вест Хэму» £ 80 млн.
Футбольный клуб «Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса, сообщает The Guardian. Лондонский клуб предложил «Вест Хэму» £ 80 млн.
«Арсенал» надеется распределить расходы на длительный период и рассчитывает включить бонусы, которые считаются труднодостижимыми. Игрок является главной целью Микеля Артеты, и вполне веорятно, что клуб улучшит свое предложение.
Сейчас «Вест Хэм» ждет предложения от второго крупного претендента на полузащитника — «Манчестер Сити». «Молотобойцы» хотят за Райса £ 100 млн. «Сити» пока только рассматривает возможность трансфера и действует не так активно, как «Арсенал».
В розыгрыше Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс принял участие в 37 матчах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.