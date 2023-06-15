Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Райса

Футбольный клуб «Вест Хэм» отклонил первое предложение «Арсенала» о трансфере Деклана Райса, сообщает The Guardian. Лондонский клуб предложил «Вест Хэму» £ 80 млн.

Вест Хэм Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Арсенал» надеется распределить расходы на длительный период и рассчитывает включить бонусы, которые считаются труднодостижимыми. Игрок является главной целью Микеля Артеты, и вполне веорятно, что клуб улучшит свое предложение.

Сейчас «Вест Хэм» ждет предложения от второго крупного претендента на полузащитника — «Манчестер Сити». «Молотобойцы» хотят за Райса £ 100 млн. «Сити» пока только рассматривает возможность трансфера и действует не так активно, как «Арсенал».

В розыгрыше Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс принял участие в 37 матчах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве
Рекордный гол Месси принес победу аргентинцам
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь