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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Наполи» может перейти в «Баварию»

26-летний корейский защитник Ким Мин Чжэ может перейти в «Баварию».

Наполи
БаварияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации La Gazzetta dello Sport, «Бавария» — главный претендент на трансфер Кима. Мюнхенцам удалось обойти в переговорах «Манчестер Юнайтед», который также интересовался корейским футболистом.

По информации источника, речь идет о сумме отступных в размере 60 миллионах евро.
Играющий на позиции центрального защитника Ким Мин Чжэ только в 2022 году перешел в «Наполи» из «Фенербахче». Футболисту сразу удалось закрепиться в стартовом составе и помочь неаполитанцам выиграть первое чемпионство с 1990 года. В сезоне 2022/23 Ким провел 35 матчей в Серии А, забил 2 гола.

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