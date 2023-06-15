Защитник «Наполи» может перейти в «Баварию»
26-летний корейский защитник Ким Мин Чжэ может перейти в «Баварию».
Наполи
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26-летний корейский защитник Ким Мин Чжэ может перейти в «Баварию».
По информации La Gazzetta dello Sport, «Бавария» — главный претендент на трансфер Кима. Мюнхенцам удалось обойти в переговорах «Манчестер Юнайтед», который также интересовался корейским футболистом.
По информации источника, речь идет о сумме отступных в размере 60 миллионах евро.
Играющий на позиции центрального защитника Ким Мин Чжэ только в 2022 году перешел в «Наполи» из «Фенербахче». Футболисту сразу удалось закрепиться в стартовом составе и помочь неаполитанцам выиграть первое чемпионство с 1990 года. В сезоне 2022/23 Ким провел 35 матчей в Серии А, забил 2 гола.