Гол Миранчука признан лучшим голом сезона, забитым игроком «Торино»
Гол российского футболиста Алексея Миранчука признан лучшим в сезоне в составе «Торино».
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Гол российского футболиста Алексея Миранчука признан лучшим в сезоне в составе «Торино».
Гол российского футболиста Алексея Миранчука признан лучшим в сезоне в составе итальянского «Торино».
Лучшим забитым мячом «Торино» в сезоне стал результативный удар россиянина в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:1). Миранчук нанес дальний удар из-за пределов штрафной площади.
Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», провел прошедший сезон Серии A в аренде в туринском клубе. 27-летний российский футболист сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.
Ранее директор «Аталанты» сообщил, что «Торино» не ведет переговоры о выкупе Миранчука.