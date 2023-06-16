Гол Миранчука признан лучшим голом сезона, забитым игроком «Торино»

Гол российского футболиста Алексея Миранчука признан лучшим в сезоне в составе итальянского «Торино».

Лучшим забитым мячом «Торино» в сезоне стал результативный удар россиянина в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:1). Миранчук нанес дальний удар из-за пределов штрафной площади.

Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», провел прошедший сезон Серии A в аренде в туринском клубе. 27-летний российский футболист сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.