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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Миранчука признан лучшим голом сезона, забитым игроком «Торино»

Гол российского футболиста Алексея Миранчука признан лучшим в сезоне в составе «Торино».

ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Гол российского футболиста Алексея Миранчука признан лучшим в сезоне в составе итальянского «Торино».

Лучшим забитым мячом «Торино» в сезоне стал результативный удар россиянина в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:1). Миранчук нанес дальний удар из-за пределов штрафной площади.

Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», провел прошедший сезон Серии A в аренде в туринском клубе. 27-летний российский футболист сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Ранее директор «Аталанты» сообщил, что «Торино» не ведет переговоры о выкупе Миранчука.

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